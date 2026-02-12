Nike Pegasus 41
耐克飞马女子公路跑步鞋
28% 折让
Nike Pegasus 41 耐克飞马女子公路跑步鞋具有出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助力日常公路畅跑。两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。鞋面采用精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，缔造出众透气性。
- 显示颜色： 白色/多色/冰川蓝/乌紫
- 款式： IM6683-159
Nike Pegasus 41
28% 折让
出众回弹缓震系统结合 Air Zoom 缓震配置，塑就活力迈步体验。
精制网眼设计
鞋面采用轻盈透气的网眼设计，兼具出众舒适感和包覆性。
ReactX 泡绵中底
前足和后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，结合柔软耐穿的 ReactX 泡绵，铸就回弹缓震的顺畅迈步体验。
强劲抓地
经典橡胶外底结合华夫格底纹，铸就非凡抓地力。
柔软衬垫
鞋口、鞋舌和鞋垫柔软非凡，缔造舒适贴合的稳固脚感。
焕新设计
- 鞋面采用网眼设计，轻盈透气
- 与前代 React 泡绵相比，ReactX 泡绵中底的能量回馈高出 13%
- 前足和后跟采用匠心设计
- 前足和后跟采用厚实泡绵
产品细节
- 单鞋重量：约 251 克（女码 39 码）
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
