 
Nike Pegasus 41 耐克飞马女子公路跑步鞋 - 白色/粉白/海玻璃色/白色

Nike Pegasus 41

耐克飞马女子公路跑步鞋

22% 折让

Nike Pegasus 41 耐克飞马女子公路跑步鞋具备出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助力日常公路畅跑。两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。鞋面采用精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，缔造出众透气性。


  • 显示颜色： 白色/粉白/海玻璃色/白色
  • 款式： IO9914-100

精制网眼设计

精制网眼设计轻盈透气。

ReactX 巧搭 Air Zoom

前足和后跟分别搭载 Air Zoom 缓震配置，结合柔软耐穿的 ReactX 泡绵，铸就回弹缓震的顺畅迈步体验。

华夫格底纹

经典橡胶外底结合华夫格底纹，铸就非凡抓地力和灵活性。

柔软衬垫

鞋口、鞋舌和鞋垫添加衬垫，缔造稳固舒适的贴合感。

焕新设计

  • 与前代 React 泡绵相比，ReactX 泡绵中底的能量回馈高出 13%。
  • 鞋面采用轻盈透气的精制网眼设计。

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 单鞋重量：约 251 克（女码 39 码）
  • ReactX 泡绵兼顾出众性能与环保理念，与此前的 React 泡绵相比，其制造流程中的能耗有所下降，因而采用 ReactX 泡绵制作一对中底可减少至少 43% 的碳足迹。  
