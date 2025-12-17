Nike Pegasus 41
耐克飞马女子公路跑步鞋
¥949
Nike Pegasus 41 耐克飞马女子公路跑步鞋具备出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助力日常公路畅跑。两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。鞋面采用精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，缔造出众透气性。
- 显示颜色： 白色/粉白/海玻璃色/白色
- 款式： IO9914-100
精制网眼设计
精制网眼设计轻盈透气。
ReactX 巧搭 Air Zoom
前足和后跟分别搭载 Air Zoom 缓震配置，结合柔软耐穿的 ReactX 泡绵，铸就回弹缓震的顺畅迈步体验。
华夫格底纹
经典橡胶外底结合华夫格底纹，铸就非凡抓地力和灵活性。
柔软衬垫
鞋口、鞋舌和鞋垫添加衬垫，缔造稳固舒适的贴合感。
焕新设计
- 与前代 React 泡绵相比，ReactX 泡绵中底的能量回馈高出 13%。
- 鞋面采用轻盈透气的精制网眼设计。
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 单鞋重量：约 251 克（女码 39 码）
- ReactX 泡绵兼顾出众性能与环保理念，与此前的 React 泡绵相比，其制造流程中的能耗有所下降，因而采用 ReactX 泡绵制作一对中底可减少至少 43% 的碳足迹。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
