 
Nike Pegasus 41 耐克飞马男子公路跑步鞋 - 幻影/足球灰/深夜蓝/空间蓝

Nike Pegasus 41

耐克飞马男子公路跑步鞋

22% 折让
幻影/足球灰/深夜蓝/空间蓝
帆白/紫蓝/狼灰/煤黑
黑/冷灰/白色/仙人掌绿
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Nike Pegasus 41 耐克飞马男子公路跑步鞋具有出众回弹缓震性能，助你在日常跑步时活力迈步。两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。鞋面采用精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，缔造出众透气性。


  • 显示颜色： 幻影/足球灰/深夜蓝/空间蓝
  • 款式： FD2722-014

Nike Pegasus 41

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Nike Pegasus 41 耐克飞马男子公路跑步鞋具有出众回弹缓震性能，助你在日常跑步时活力迈步。两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。鞋面采用精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，缔造出众透气性。

主要特色

  • 匠心透气精制网眼设计
  • ReactX 泡绵中底包覆前足和后跟 Air Zoom 缓震配置，塑就活力迈步体验
  • 经典橡胶外底结合华夫格底纹，塑就出众抓地力和灵活性
  • 鞋口、鞋舌和鞋垫柔软非凡，缔造舒适贴合的稳固脚感
  • 焕新设计，ReactX 泡绵中底，能量回馈较前代 React 泡绵高出 13%。ReactX 泡绵兼顾出众性能与环保理念，与此前的 React 泡绵相比，其制造流程中的能耗有所下降，因而采用 ReactX 泡绵制作一对中底可减少至少 43% 的碳足迹

产品细节

  • 单鞋重量：约 297 克（男码 44 码）
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 幻影/足球灰/深夜蓝/空间蓝
  • 款式： FD2722-014

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