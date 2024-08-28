Nike Pegasus 41

超新星运动会同款 耐克飞马男子公路跑步鞋

¥949

荧光黄/微黄绿/黑
白色/仙人掌绿/冰川蓝/黑
山峰白/亮深红/冰川蓝/金属铬色
黑/煤黑/白色
多色/多色
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Nike Pegasus 41 男子公路跑步鞋具有出众回弹缓震性能，助你在日常跑步时活力迈步。两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。鞋面采用工程网眼设计，有助减轻鞋身重量，带来出众透气性。

  • 显示颜色： 荧光黄/微黄绿/黑
  • 款式： FD2722-701

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