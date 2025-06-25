Nike Pegasus 41 By You
专属定制女子公路跑步鞋
¥1,099
Nike Pegasus 41 By You 专属定制女子公路跑步鞋具有出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助力日常畅跑。 两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。 鞋面采用改良版精制网眼设计，有效减轻鞋身重量，提升透气性。 多种醒目亮眼配色和三种性能选项，任你随心选择，打造专属格调。
- 显示颜色： 多色/多色/多色
- 款式： IM1371-900
Nike Pegasus 41 By You
¥1,099
Nike Pegasus 41 By You 专属定制女子公路跑步鞋具有出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助力日常畅跑。 两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。 鞋面采用改良版精制网眼设计，有效减轻鞋身重量，提升透气性。 多种醒目亮眼配色和三种性能选项，任你随心选择，打造专属格调。
挑选颜色
一系列醒目配色供你挑选，或选择“黄昏紫”或“黎明黄”图案。 中底顶部线条有多种配色可选，或选择渐变色，醒目吸睛，与图案相得益彰。 改变鞋舌设计，增添耀眼活力，助你尽情畅跑。 选择亮金色或银色的经典标志，闪耀出众风采。
添加性能细节
可选用经典鞋带或栓扣鞋带、标准足弓或“高足弓”中底、传统外底或华夫格凸纹。
彰显个性
为两只鞋的后跟分别添加目标、姓名首字母或具有特殊意义的信息，尽显个性混搭风范。 可添加至多 6 个字符（字母 A-Z，数字 0-9）。
主要特色
- 革新透气精制网眼鞋面
- ReactX 泡绵中底包覆前足和后跟 Air Zoom 缓震配置，塑就活力迈步体验。
- 经典华夫格橡胶外底，塑就出众抓地力和灵活性
- 鞋口、鞋舌和鞋垫柔软非凡，缔造舒适贴合的稳固脚感
- 新颖亮点 全新 ReactX 泡绵中底，回弹响应性能较前代 React 技术高出 13%。
- ReactX 泡绵兼顾出众性能与环保理念，与此前的 React 泡绵相比，其制造流程中的能耗有所下降，因而采用 ReactX 泡绵制作一对中底可减少至少 43% 的碳足迹。 PRé Sustainability B.V 和 Intertek China 对 ReactX 从制造到交付的全过程进行评估审查，从而得出其碳足迹数据。 缓震配置、嵌片或其他泡绵配件等中底组成部分并未纳入评估。
产品细节
- 重量：约 251 克（女码 39 码）
- 后跟前掌高度差：10 毫米
- MR-10 鞋楦，打造始终如一的非凡贴合感受（同 Pegasus 40）
- 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
- 名字首字母、 昵称、 或其他个人信息 都可以作为专属印记，为运动鞋增添个性色彩。
- 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 多色/多色/多色
- 款式： IM1371-900
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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