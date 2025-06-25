 
Nike Pegasus 41 By You 专属定制女子公路跑步鞋 - 多色/多色/多色

Nike Pegasus 41 By You

专属定制女子公路跑步鞋

¥1,099

Nike Pegasus 41 By You 专属定制女子公路跑步鞋具有出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助力日常畅跑。 两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。 鞋面采用改良版精制网眼设计，有效减轻鞋身重量，提升透气性。 多种醒目亮眼配色和三种性能选项，任你随心选择，打造专属格调。


  • 显示颜色： 多色/多色/多色
  • 款式： IM1371-900

Nike Pegasus 41 By You

¥1,099

Nike Pegasus 41 By You 专属定制女子公路跑步鞋具有出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助力日常畅跑。 两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。 鞋面采用改良版精制网眼设计，有效减轻鞋身重量，提升透气性。 多种醒目亮眼配色和三种性能选项，任你随心选择，打造专属格调。

挑选颜色

一系列醒目配色供你挑选，或选择“黄昏紫”或“黎明黄”图案。 中底顶部线条有多种配色可选，或选择渐变色，醒目吸睛，与图案相得益彰。 改变鞋舌设计，增添耀眼活力，助你尽情畅跑。 选择亮金色或银色的经典标志，闪耀出众风采。

添加性能细节

可选用经典鞋带或栓扣鞋带、标准足弓或“高足弓”中底、传统外底或华夫格凸纹。

彰显个性

为两只鞋的后跟分别添加目标、姓名首字母或具有特殊意义的信息，尽显个性混搭风范。 可添加至多 6 个字符（字母 A-Z，数字 0-9）。

主要特色

  • 革新透气精制网眼鞋面
  • ReactX 泡绵中底包覆前足和后跟 Air Zoom 缓震配置，塑就活力迈步体验。
  • 经典华夫格橡胶外底，塑就出众抓地力和灵活性
  • 鞋口、鞋舌和鞋垫柔软非凡，缔造舒适贴合的稳固脚感
  • 新颖亮点 全新 ReactX 泡绵中底，回弹响应性能较前代 React 技术高出 13%。
  • ReactX 泡绵兼顾出众性能与环保理念，与此前的 React 泡绵相比，其制造流程中的能耗有所下降，因而采用 ReactX 泡绵制作一对中底可减少至少 43% 的碳足迹。 PRé Sustainability B.V 和 Intertek China 对 ReactX 从制造到交付的全过程进行评估审查，从而得出其碳足迹数据。 缓震配置、嵌片或其他泡绵配件等中底组成部分并未纳入评估。

产品细节

  • 重量：约 251 克（女码 39 码）
  • 后跟前掌高度差：10 毫米
  • MR-10 鞋楦，打造始终如一的非凡贴合感受（同 Pegasus 40）
  • 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
  • 名字首字母、 昵称、 或其他个人信息 都可以作为专属印记，为运动鞋增添个性色彩。
  • 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 多色/多色/多色
  • 款式： IM1371-900

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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