Nike Pegasus 41 By You

¥1,099

Nike Pegasus 41 By You 专属定制女子公路跑步鞋具有出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助力日常畅跑。 两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。 鞋面采用改良版精制网眼设计，有效减轻鞋身重量，提升透气性。 多种醒目亮眼配色和三种性能选项，任你随心选择，打造专属格调。

挑选颜色

一系列醒目配色供你挑选，或选择“黄昏紫”或“黎明黄”图案。 中底顶部线条有多种配色可选，或选择渐变色，醒目吸睛，与图案相得益彰。 改变鞋舌设计，增添耀眼活力，助你尽情畅跑。 选择亮金色或银色的经典标志，闪耀出众风采。

添加性能细节

可选用经典鞋带或栓扣鞋带、标准足弓或“高足弓”中底、传统外底或华夫格凸纹。

彰显个性

为两只鞋的后跟分别添加目标、姓名首字母或具有特殊意义的信息，尽显个性混搭风范。 可添加至多 6 个字符（字母 A-Z，数字 0-9）。