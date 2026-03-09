 
Nike Pegasus 41 GORE-TEX 耐克飞马女子防水公路跑步鞋 - 明黄/浅柠檬黄/幻影灰白/海藻绿

Nike Pegasus 41 GORE-TEX 耐克飞马

女子防水公路跑步鞋

23% 折让
  • 显示颜色： 明黄/浅柠檬黄/幻影灰白/海藻绿
  • 款式： FQ1357-300

Nike Pegasus 41 GORE-TEX 耐克飞马

23% 折让

Nike Pegasus 41 GORE-TEX 耐克飞马女子防水公路跑步鞋专为冬季打造，具有出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助你在潮湿天气畅跑无阻。两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。采用防水 GORE-TEX 鞋面和反光细节，助你从容应对不良天气因素。

主要特色

  • 防水 GORE-TEX 鞋面结合匠心网眼布，有助应对雨水入侵，令双足保持干爽。
  • ReactX 泡绵中底包覆前足和后跟 Air Zoom 缓震配置，塑就活力迈步体验。
  • Storm-Tread 外底提供可驾驭潮湿天气的强劲抓地力。
  • 鞋口采用出众材料，帮助脚踝保持舒适。
  • 焕新设计 ReactX 泡绵中底，能量回馈较前代 React 泡绵高出 13%。ReactX 泡绵兼顾出众性能与环保理念，与此前的 React 泡绵相比，其制造流程中的能耗有所下降，因而采用 ReactX 泡绵制作一对中底可减少至少 43% 的碳足迹。

产品细节

  • 反光 GORE-TEX 标志和耐克勾标志
  • 反光图案
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 柔软鞋口、鞋舌和鞋垫
  • 显示颜色： 明黄/浅柠檬黄/幻影灰白/海藻绿
  • 款式： FQ1357-300

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。