Nike Pegasus 41 GORE-TEX
耐克飞马男子防水公路跑步鞋
33% 折让
- 显示颜色： 加农绿/黑曜石色/海藻绿/荧光黄
- 款式： FQ1356-006
Nike Pegasus 41 GORE-TEX 耐克飞马男子防水公路跑步鞋专为冬季打造，具有出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助你在潮湿天气畅跑无阻。两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。采用防水 GORE-TEX 鞋面和反光细节，助你从容应对不良天气因素。
GORE-TEX 鞋面
防水 GORE-TEX 鞋面结合匠心网眼布，有助应对雨水入侵，令双足保持干爽。
ReactX 泡绵
回弹出众的 ReactX 泡绵中底包覆前足和后跟 Air Zoom 缓震配置，塑就活力迈步体验。
Storm-Tread 外底
Storm-Tread 外底提供可驾驭潮湿天气的强劲抓地力。
舒适鞋口
鞋口采用出众材料，帮助脚踝保持舒适。
焕新设计
与前代 React 泡绵相比，ReactX 泡绵中底的能量回馈高出 13%。
产品细节
- 反光 GORE-TEX 标志和耐克勾标志
- 反光图案
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
