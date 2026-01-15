Nike Pegasus 41 SE
耐克飞马女子公路跑步鞋
33% 折让
Nike Pegasus 41 SE 耐克飞马女子公路跑步鞋具有出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助力日常公路畅跑。 两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。 鞋面采用精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，缔造出众透气性。
- 显示颜色： 黑紫/黑/暗灰/金属暗灰
- 款式： HV1726-500
出众回弹缓震系统结合 Air Zoom 缓震配置，塑就活力迈步体验。
精制网眼设计
鞋面采用轻盈透气的网眼设计，兼具出众舒适感和包覆性。
ReactX 泡绵中底
前足和后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，结合柔软耐穿的 ReactX 泡绵，铸就回弹缓震的顺畅迈步体验。
华夫格底纹，非凡抓地力
经典橡胶外底结合华夫格底纹，塑就出众抓地力和灵活性。
柔软衬垫
加垫鞋口、鞋舌结合鞋垫，缔造稳固舒适的贴合感。
焕新设计
- 鞋面采用网眼设计，轻盈透气。
- 与前代 React 泡绵相比，ReactX 泡绵中底的能量回馈高出 13%。
- 匠心前足和后跟，提供出色稳定性。
- 前足和后跟采用厚实泡绵，缔造出众缓震效果。
产品细节
- 单鞋重量：约 251 克（女码 39 码）
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
