Nike Pegasus EasyOn
耐克飞马女子公路跑步鞋
33% 折让
- 显示颜色： 黑/白色/煤黑
- 款式： FQ7844-001
轻松上脚，畅享出众能量回馈。Nike Pegasus EasyOn 耐克飞马女子公路跑步鞋具有出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助力日常公路畅跑。两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。鞋面采用精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，缔造出众透气性。
可调节栓扣
精心设计的栓扣，可供自主调节贴合感。
透气鞋面
鞋面采用透气精制网眼设计。
回弹缓震
ReactX 泡绵中底包覆前足和后跟 Air Zoom 缓震配置，塑就活力迈步体验。
焕新设计
ReactX 泡绵中底。鞋面采用轻盈透气的精制网眼设计。
产品细节
- 单鞋重量：约 264 克（女码 39 码）
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
