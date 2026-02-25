Nike Pegasus Premium
耐克顶级飞马男子公路跑步鞋
24% 折让
- 显示颜色： 大学灰/暗烟灰/橡皮中褐/暗灰
- 款式： HQ2592-010
Nike Pegasus Premium 耐克顶级飞马男子公路跑步鞋搭载 ZoomX 泡绵、全掌型 Air Zoom 缓震配置和 ReactX 泡绵三项缓震技术，塑就出众回弹的缓震性能。该公路跑步鞋的回弹性能出色，提供出众能量回馈。鞋面轻盈非凡，有助减轻鞋身重量，缔造出色透气性，助你迅疾凌跃。此处 “耐克顶级飞马” 为产品名称，仅指耐克飞马跑步系列产品中的一类产品。
精制网眼设计
轻盈透气的精制网眼设计，提供出众包覆效果。
ZoomX 泡绵
Nike 全掌型 ZoomX 泡绵回弹出众，脚感舒适，在迈步时提供充沛能量回馈。
全掌型 Air Zoom 缓震配置
全掌型 Air Zoom 缓震配置缔造出众回弹缓震脚感，助你疾速奔跑，充满活力。
ReactX 泡绵加持
ZoomX 泡绵和 Air Zoom 缓震配置的下方搭载 ReactX 泡绵，与前代 React 泡绵相比，能量回馈高出 13%，塑就平稳顺畅的迈步体验。
改良版华夫格外底
改良版华夫格外底的高磨损区域融入橡胶，铸就非凡抓地力。
产品细节
- 单鞋重量：约 325 克（男码 44 码）
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
