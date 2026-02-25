ZoomX 泡绵和 Air Zoom 缓震配置的下方搭载 ReactX 泡绵，与前代 React 泡绵相比，能量回馈高出 13%，塑就平稳顺畅的迈步体验。

Nike Pegasus Premium 耐克顶级飞马男子公路跑步鞋搭载 ZoomX 泡绵、全掌型 Air Zoom 缓震配置和 ReactX 泡绵三项缓震技术，塑就出众回弹的缓震性能。该公路跑步鞋的回弹性能出色，提供出众能量回馈。鞋面轻盈非凡，有助减轻鞋身重量，缔造出色透气性，助你迅疾凌跃。此处 “耐克顶级飞马” 为产品名称，仅指耐克飞马跑步系列产品中的一类产品。

