 
Nike Pegasus Premium 耐克顶级飞马男子公路跑步鞋 - 火山褐/火山褐/胡桃黄

Nike Pegasus Premium

耐克顶级飞马男子公路跑步鞋

¥1,499
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

加持 ZoomX 泡绵、全掌型 Air Zoom 缓震配置和 ReactX 泡绵三项缓震技术，塑就出众回弹的缓震性能。该公路跑步鞋的回弹性能出色，提供出众能量回馈。鞋面轻盈非凡，有助减轻鞋身重量，缔造出众透气性，助你迅疾凌跃。此处 “耐克顶级飞马” 为产品名称，仅指耐克飞马跑步系列产品中的一类产品。


  • 显示颜色： 火山褐/火山褐/胡桃黄
  • 款式： IQ5691-200

Nike Pegasus Premium

¥1,499

Nike Pegasus Premium 耐克顶级飞马男子公路跑步鞋搭载三层回弹缓震配置，塑就活力迈步体验。

加持 ZoomX 泡绵、全掌型 Air Zoom 缓震配置和 ReactX 泡绵三项缓震技术，塑就出众回弹的缓震性能。该公路跑步鞋的回弹性能出色，提供出众能量回馈。鞋面轻盈非凡，有助减轻鞋身重量，缔造出众透气性，助你迅疾凌跃。此处 “耐克顶级飞马” 为产品名称，仅指耐克飞马跑步系列产品中的一类产品。

透气鞋面

织物鞋面，助你在跑步过程中保持干爽。

出众回弹

中底 ZoomX 泡绵结合 ReactX 泡绵，塑就出众缓震系统，带来出色能量回馈和回弹缓震性能。

全掌型 Air Zoom 缓震配置

全掌型 Air Zoom 缓震配置，从后跟着地到鞋头离地都能感受 Air 带来的缓震效能。

改良版华夫格外底

改良版华夫格外底的高磨损区域融入橡胶，铸就非凡抓地力。

产品细节

  • 单鞋重量：约 325 克（男码 44 码）
  • 显示颜色： 火山褐/火山褐/胡桃黄
  • 款式： IQ5691-200

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。