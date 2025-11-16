Nike Pegasus Premium

¥1,599

Nike Pegasus Premium 耐克顶级飞马男子公路跑步鞋为全新 Nike International Running Team 系列力作，将品牌悠久的跑步传承与现代创新相结合，搭载三层回弹缓震配置，塑就活力迈步体验。加持 ZoomX 泡绵、全掌型 Air Zoom 缓震配置和 ReactX 泡绵三项缓震技术，塑就出众回弹的缓震性能。该公路跑步鞋的回弹性能出色，提供出众能量回馈。鞋面轻盈非凡，有助减轻鞋身重量，缔造出众透气性，助你迅疾凌跃。此处 “耐克顶级飞马” 为产品名称，仅指耐克飞马跑步系列产品中的一类产品。

透气鞋面 织物鞋面，助你在跑步过程中保持干爽。 出众回弹 中底 ZoomX 泡绵结合 ReactX 泡绵，塑就出众缓震系统，带来出色能量回馈和回弹缓震性能。 全掌型 Air Zoom 缓震配置 全掌型 Air Zoom 缓震配置，从后跟着地到鞋头离地都能感受 Air 带来的缓震效能。 改良版华夫格外底 改良版华夫格外底的高磨损区域融入橡胶，铸就非凡抓地力。