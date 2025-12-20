Nike Pegasus Premium 马年限定脱缰系列
新年款耐克顶级飞马男子公路跑步鞋
¥1,599
- 显示颜色： 笔尖灰黑色/帆白/幻影灰白/煤黑
- 款式： IQ1130-001
Nike Pegasus Premium 马年限定脱缰系列
¥1,599
Nike Pegasus Premium 马年限定脱缰系列新年款耐克顶级飞马男子公路跑步鞋搭载 ZoomX 泡绵和 ReactX 泡绵缓震技术，塑就出众回弹的缓震性能。该公路跑步鞋的回弹性能出色，提供出众能量回馈。鞋面轻盈非凡，有助减轻鞋身重量，缔造出众透气性，助你迅疾凌跃。此处 “耐克顶级飞马” 为产品名称，仅指耐克飞马跑步系列产品中的一类产品。
透气鞋面
织物鞋面，助你在跑步过程中保持干爽。
回弹缓震
中底 ZoomX 泡绵结合 ReactX 泡绵，塑就出众缓震系统，带来出色能量回馈和回弹缓震性能。
改良版华夫格外底
改良版华夫格外底的高磨损区域融入橡胶，铸就非凡抓地力。
产品细节
- 单鞋重量：约 325 克（男码 44 码）
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 笔尖灰黑色/帆白/幻影灰白/煤黑
- 款式： IQ1130-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。