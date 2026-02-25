Nike Pegasus Premium SE
耐克顶级飞马女子公路跑步鞋
24% 折让
- 显示颜色： 黑紫/金属银/黑
- 款式： IH0861-500
Nike Pegasus Premium SE 耐克顶级飞马女子公路跑步鞋搭载三层回弹缓震配置，塑就活力迈步体验。加持 ZoomX 泡绵、全掌型 Air Zoom 缓震配置和 ReactX 泡绵三项缓震技术，塑就出众回弹的缓震性能。该公路跑步鞋的回弹性能出色，提供出众能量回馈。鞋面轻盈非凡，有助减轻鞋身重量，缔造出众透气性，助你迅疾凌跃。此处 “耐克顶级飞马” 为产品名称，仅指耐克飞马跑步系列产品中的一类产品。
透气鞋面
织物鞋面，助你在跑步过程中保持干爽。
出众回弹
中底 ZoomX 泡绵结合 ReactX 泡绵，塑就出众缓震系统，带来出色能量回馈和回弹缓震性能。
全掌型 Air Zoom 缓震配置
全掌型 Air Zoom 缓震配置，从后跟着地到鞋头离地都能感受 Air 带来的缓震效能。
改良版华夫格外底
改良版华夫格外底的高磨损区域融入橡胶，铸就非凡抓地力。
产品细节
- 单鞋重量：约 275 克（女码 39 码）
- 特别版泼墨设计
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
