Nike Pegasus Premium With Swarovski® Crystals
耐克顶级飞马女子公路跑步鞋
Nike Pegasus Premium With Swarovski® Crystals 耐克顶级飞马女子公路跑步鞋搭载 ZoomX 泡绵、全掌型 Air Zoom 缓震配置和 ReactX 泡绵三项缓震技术，塑就出众回弹的缓震性能。该公路跑步鞋的回弹性能出色，提供出众能量回馈。鞋面 Swoosh 缀饰璀璨迷人的施华洛世奇水晶，助你发挥出彩表现。鞋面轻盈非凡，有助减轻鞋身重量，缔造出众透气性，助你迅疾凌跃。此处 “耐克顶级飞马” 为产品名称，仅指耐克飞马跑步系列产品中的一类产品。
- 显示颜色： 力量蓝 (活力蓝)/空间蓝/金属银/空间蓝
- 款式： IM7384-499
Nike Pegasus Premium With Swarovski® Crystals
Nike Pegasus Premium With Swarovski® Crystals 耐克顶级飞马女子公路跑步鞋搭载 ZoomX 泡绵、全掌型 Air Zoom 缓震配置和 ReactX 泡绵三项缓震技术，塑就出众回弹的缓震性能。该公路跑步鞋的回弹性能出色，提供出众能量回馈。鞋面 Swoosh 缀饰璀璨迷人的施华洛世奇水晶，助你发挥出彩表现。鞋面轻盈非凡，有助减轻鞋身重量，缔造出众透气性，助你迅疾凌跃。此处 “耐克顶级飞马” 为产品名称，仅指耐克飞马跑步系列产品中的一类产品。
精制网眼设计
轻盈透气的精制网眼设计，提供出众包覆效果。
ZoomX 泡绵
Nike 全掌型 ZoomX 泡绵回弹出众，脚感舒适，在迈步时提供充沛能量回馈。
全掌型 Air Zoom 缓震配置
全掌型 Air Zoom 缓震配置缔造出众回弹缓震脚感，助你疾速奔跑，充满活力。
ReactX 泡绵加持
ZoomX 泡绵和 Air Zoom 缓震配置的下方搭载 ReactX 泡绵，ReactX 泡绵与前代 React 泡绵相比，能量回馈高出 13%，塑就平稳顺畅的迈步体验。
改良版华夫格外底
改良版华夫格外底的高磨损区域融入橡胶，铸就非凡抓地力。
产品细节
- 单鞋重量：约 275 克（女码 39 码）
-
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 力量蓝 (活力蓝)/空间蓝/金属银/空间蓝
- 款式： IM7384-499
更多信息
- 此商品不参加所有促销和折扣优惠活动。
- 此商品仅供会员购买且仅支持在线支付，且需在商品订单提交后10分钟内成功付款。超时订单将被取消。成功付款以本网站确认付款信息为准，您可以通过查询订单状态实时了解是否已成功付款。
- 耐克会根据参与发售的用户在线提交订单的先后顺序，通过计算机系统分时/分组自动抽取获得购买资格的消费者，并主要通过 SNKRS/NIKE APP 应用程序/网站提示的方式告知您是否已经获得购买资格。请您启用您设备及 SNKRS/NIKE APP 应用程序的通知功能；提交商品购买申请后保持您NIKE会员账号处于登陆状态；确保设备的网络连接通畅。
- 网上在线成功支付需要多方协同，例如：您的付款银行、支付及交易平台以及网络接入服务提供商等。自您进行支付后，各方系统需要一定时间进行数据交换直至本网站确认付款成功。
- 在此期间，一旦发生网络传输延迟或数据交换堵塞可能会影响您成功付款，因此建议您在订单提交后尽快进行付款，以避免因网络延迟未能成功付款而导致订单取消的情形出现。
- 本发售活动同时受到《使用条款》、《销售条款》和《特别版商品发售条款》的约束。耐克在某些情况下有权单方取消您的订单，如您已付款，耐克只需通过原付款平台向您退回您已支付款项，且无需承担其他责任。这些情况具体请前往「设置查看了解。
- 由于不可抗力、传输延迟、耐克网站系统发生故障或遭受第三方攻击及其他耐克无法控制的情形，耐克有权暂时下架或延迟发售此商品。如您已下单购买此商品但因上述原因导致无法正常发货的，您有权取消订单，商城亦有权取消您的订单，并仅需为您办理退款。
- 随商品一并递送给您的鞋盒/包装袋、鞋盒保护套（如有）、RFID/NFC环扣（如有）等所有附件均为商品不可分割的组成部分。如发生退货，您需同时退回商品及其所有附件。如果此商品悬挂NFC溯源环扣，您可手机碰一碰，了解更多，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
- 所有商品图片均为官方拍摄，但由于电脑、手机等显示设备在色彩、对比度、亮度上会存在一定差异，您所看到的图片与实物难免会存在差别。
- 如商品详情页存在视频内容，该内容仅展示商品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以商品页面为准。
- 如购买人数众多，您最终有可能因该商品迅速售罄而无法买到该商品。
- 为了保障您的个人信息与财产安全，请您在支付前确认配送信息正确，订单生成之后将无法为您更改配送地址。
- 游泳装备类商品如需退换货，点击此处了解更多特殊要求。
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。