Nike Pegasus Premium With Swarovski® Crystals

¥2,099

Nike Pegasus Premium With Swarovski® Crystals 耐克顶级飞马女子公路跑步鞋搭载 ZoomX 泡绵、全掌型 Air Zoom 缓震配置和 ReactX 泡绵三项缓震技术，塑就出众回弹的缓震性能。该公路跑步鞋的回弹性能出色，提供出众能量回馈。鞋面 Swoosh 缀饰璀璨迷人的施华洛世奇水晶，助你发挥出彩表现。鞋面轻盈非凡，有助减轻鞋身重量，缔造出众透气性，助你迅疾凌跃。此处 “耐克顶级飞马” 为产品名称，仅指耐克飞马跑步系列产品中的一类产品。

精制网眼设计 轻盈透气的精制网眼设计，提供出众包覆效果。 ZoomX 泡绵 Nike 全掌型 ZoomX 泡绵回弹出众，脚感舒适，在迈步时提供充沛能量回馈。 全掌型 Air Zoom 缓震配置 全掌型 Air Zoom 缓震配置缔造出众回弹缓震脚感，助你疾速奔跑，充满活力。 ReactX 泡绵加持 ZoomX 泡绵和 Air Zoom 缓震配置的下方搭载 ReactX 泡绵，ReactX 泡绵与前代 React 泡绵相比，能量回馈高出 13%，塑就平稳顺畅的迈步体验。 改良版华夫格外底 改良版华夫格外底的高磨损区域融入橡胶，铸就非凡抓地力。