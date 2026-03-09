 
Nike Pegasus Trail 5 耐克小飞马大童户外越野跑步鞋 - 黑/荧光冰黄/幻影灰白

Nike Pegasus Trail 5

耐克小飞马大童户外越野跑步鞋

32% 折让
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

穿上 Nike Pegasus Trail 5 耐克小飞马大童越野跑步鞋，尽情驰骋，探寻自然之美。 外底柔韧灵活且具有出众抓地力，助你轻松征服崎岖路况；透气网眼设计，令你在跑步途中保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 黑/荧光冰黄/幻影灰白
  • 款式： FV5638-006

Nike Pegasus Trail 5

32% 折让

穿上 Nike Pegasus Trail 5 耐克小飞马大童越野跑步鞋，尽情驰骋，探寻自然之美。 外底柔韧灵活且具有出众抓地力，助你轻松征服崎岖路况；透气网眼设计，令你在跑步途中保持干爽舒适。

透气鞋面

该鞋款采用织物材料，轻盈耐穿。 透气织物鞋面结合开孔设计，在跑步升温之际帮助双足保持干爽。

耐穿覆面

鞋头和鞋侧壁经加固处理，打造出众耐穿性。

Flywire 飞线技术

Flywire 飞线技术结合鞋带设计，有助稳固双足。 前足采用匠心设计，助你在小径探索时畅享舒适感受。

柔软泡绵中底

足底搭载柔软泡绵，令双足贴近地面，塑就平稳顺畅的迈步体验。

多向抓地

耐穿橡胶外底融入生成式底纹，可强劲抓附小径路面，在潮湿条件下造就出色抓地表现。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 鞋舌和后跟搭配提拉设计
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/荧光冰黄/幻影灰白
  • 款式： FV5638-006

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    32: 鞋内长 21.4

    33: 鞋内长 21.9

    33.5: 鞋内长 22.4

    35: 鞋内长 23.4

    35.5: 鞋内长 24

    36: 鞋内长 24.6

    36.5: 鞋内长 25.2

    37.5: 鞋内长 25.8

    38: 鞋内长 26.4

    38.5: 鞋内长 27

    39: 鞋内长 27.6

    40: 鞋内长 28.2

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

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