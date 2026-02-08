Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
耐克飞马女子防水越野跑步鞋
¥1,299
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX 耐克飞马女子防水越野跑步鞋为全新 Nike International Running Team 系列力作，将品牌悠久的跑步传承与现代创新相结合，采用防水技术结合回弹缓震配置，让你在越野跑中保持干爽、充满活力。该鞋款专为冬季越野跑打造，有效应对潮湿天气。防水 GORE-TEX 鞋面搭配可驾驭多种路况的外底，助你在潮湿泥泞路面舒适畅跑。ReactX 泡绵中底，铸就回弹缓震的活力越野跑体验。
- 显示颜色： 沙漠卡其/杏茶色/浅卡其/黑紫
- 款式： IM6701-252
GORE-TEX 鞋面
GORE-TEX 鞋面和匠心鞋头设计，帮助双足保持干爽。
ReactX 缓震配置
回弹 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。
强劲抓地外底
Nike Trail All-Terrain Compound (ATC) 外底采用耐穿橡胶，搭配匠心底纹，提供可驾驭陡坡和潮湿天气的强劲抓地力。
加高脚踝防护设计
鞋口采用加高脚踝防护设计，可有助减少碎屑和碎石进入鞋子。
焕新设计
- 与前代 React 泡绵相比，ReactX 泡绵中底的能量回馈高出 13%。
- Nike Trail ATC 外底。
产品细节
- 单鞋重量：约 253 克（女码 39 码）
- 后跟侧面融入反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
