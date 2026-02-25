 
Nike Phantom 6 High Academy 耐克暗煞系列男/女 MG 多种场地高帮足球鞋 - 赛车蓝/白色/爆炸粉

Nike Phantom 6 High Academy

耐克暗煞系列男/女 MG 多种场地高帮足球鞋

10% 折让

攻无不克，绿茵利器。穿上 Nike Phantom 6 High Academy 耐克暗煞系列男/女 MG 多种场地高帮足球鞋，提升准确度。关键部位融入 NikeSkin 触球区域，助力触球，塑就利落踢射表现。抓附纹理设计，助你拿下射门机会。


  • 显示颜色： 赛车蓝/白色/爆炸粉
  • 款式： HQ2278-446

非凡触球感

加大 NikeSkin 触球区域受精制网眼加持，让双足贴近足球，有助提升带球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。

自然贴合

革新鞋框，尤其是鞋头部位，营造自然贴合感受。该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性 Flyknit 飞织材料，妥帖包覆，缔造稳固的穿着感受。

产品细节

  • 适用于天然和人造场地
  • 缓震鞋垫
