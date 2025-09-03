Nike Phantom 6 Low Academy By You 专属定制多种场地足球鞋彰显精准性能和个性设计风范。 人气配色搭配出众设计亮点，塑就得分风采。 不同耐克勾色调等你探索，后跟个性签名尽显独特。

革新鞋框，尤其是鞋头部位，营造自然贴合感受。 该设计有助贴合双足，拉近双足与球面的距离，塑就出众触球体验。

加大 NikeSkin 触球区域受精制网眼加持，拉近双足与球面的距离， 提升运球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。