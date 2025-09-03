Nike Phantom 6 Low Academy By You
专属定制多种场地足球鞋
¥699
Nike Phantom 6 Low Academy By You 专属定制多种场地足球鞋彰显精准性能和个性设计风范。 人气配色搭配出众设计亮点，塑就得分风采。 不同耐克勾色调等你探索，后跟个性签名尽显独特。
- 显示颜色： 多色/多色/多色
- 款式： IO7543-900
非凡触球感
加大 NikeSkin 触球区域受精制网眼加持，拉近双足与球面的距离， 提升运球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。
强劲抓地，驾驭球场
前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助你轻松急停转向。
自然贴合
革新鞋框，尤其是鞋头部位，营造自然贴合感受。 该设计有助贴合双足，拉近双足与球面的距离，塑就出众触球体验。
产品细节
- 适用于天然和人造场地
- 缓震鞋垫
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
