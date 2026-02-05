Nike Phantom 6 Low Elite "Alexia Putellas"

¥2,099

亚历克西娅王者风范，掌控全场。为了确保她能准确控球，Nike Phantom 6 Low Elite "Alexia Putellas" 耐克暗煞系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋采用 Gripknit 材料与 Cyclone 360 抓地设计。助力这名球风优雅的 11 号球员把握每一次机会，展现王者风范。

设计揭秘

这款足球鞋饰有她的球衣号码 11 和王冠灵感标志，旨在致敬亚历克西娅在球场内外的领袖影响力。红黑色调向她精准而强大的球风致敬，醒目的金属色装饰则象征着她为新一代女子运动员照亮了前行的道路。

非凡触球体验

Nike Gripknit 材料结合抓附纹理，为关键部位提供出众抓附力，助力亚历克西娅发挥出色控球表现。无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出众抓附效果。

强劲抓地，驾驭球场

Nike Cyclone 360 抓地设计，助力亚历克西娅快速移动，自信发挥。前足匠心排布圆形底纹，助她全速切入时保持稳定。

自然贴合

革新鞋框，为亚历克西娅营造自然贴合感受。该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。