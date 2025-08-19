Nike Phantom GX 2 Academy "Erling Haaland"

¥599

埃尔林·哈兰德作为足坛新星，以其霸气的球风引发轰动，势不可挡。这款球员版本的 Nike Phantom GX 2 Academy "Erling Haaland" 耐克暗煞系列哈兰德男子 TF 人造场地低帮足球鞋从埃尔林非凡的进球能力汲取设计灵感，饰有别致星空图案。结合 NikeSkin 技术，助你发挥出色踢射表现，一举破门。

自然之力，锐不可当

蓝色代表埃尔林家乡挪威冬日的天空，而活力满满的橙色体现了大自然带来的光明。鞋面融入光泽感细节，象征着夜空群星以及埃尔林辉煌职业生涯中无数个进球时刻。

非凡触球感

匠心 NikeSkin 触球区域，让双足贴近足球，有助提升带球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。NikeSkin 覆盖鞋款的触球区域，从鞋头内侧位置延伸到鞋带及鞋头外侧位置，营造利落触球体验。

舒适贴合

柔软鞋面，助你在比赛中畅享舒适体验。