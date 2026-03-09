Nike Phoenix Fleece
女子 Oversize 风加绒短款连帽衫
22% 折让
Nike Phoenix Fleece 女子 Oversize 风加绒短款连帽衫掀起休闲服饰的新风尚，舒适有型，百搭实穿。超宽松版型营造格外宽松的穿着体验，短款剪裁塑就利落外观。加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IF0259-010
产品细节
- 刺绣标志
- 纽扣前襟
- 厚实罗纹下摆和袖口
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
