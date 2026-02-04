 
Nike Phoenix Fleece 女子 Oversize 风套头篮球连帽衫 - 黑/白色

Nike Phoenix Fleece

女子 Oversize 风套头篮球连帽衫

16% 折让

你的球技与魅力，都足以赢得满堂喝彩。从容接下所有赞赏，然后让他们知道，Nike Phoenix Fleece 女子 Oversize 风套头篮球连帽衫还有更多惊喜，舒适非凡，助你自在发挥。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HV8103-010

其他细节

法式毛圈面料表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，营造舒适感受

产品细节

  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 正面配有大号口袋
  • 罗纹袖口和下摆
  • 抽绳风帽设计
  • 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
  • 可机洗
