Nike Phoenix Fleece
女子 Oversize 风套头篮球连帽衫
16% 折让
你的球技与魅力，都足以赢得满堂喝彩。从容接下所有赞赏，然后让他们知道，Nike Phoenix Fleece 女子 Oversize 风套头篮球连帽衫还有更多惊喜，舒适非凡，助你自在发挥。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV8103-010
其他细节
法式毛圈面料表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，营造舒适感受
产品细节
- 刺绣耐克勾勾标志
- 正面配有大号口袋
- 罗纹袖口和下摆
- 抽绳风帽设计
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
