Nike Phoenix Waffle
女子厚底运动鞋
34% 折让
Nike Phoenix Waffle 女子运动鞋采用经典耐克勾设计，兼具舒适感受与闪耀魅力。华夫格外底经匠心改良，铸就出众抓地力，同时有助减轻鞋身重量；加高中底带来出众稳定性和足底的缓震性能，缔造顺畅舒适的迈步体验。
- 显示颜色： 白色/白色/足球灰/多色
- 款式： HQ3463-191
其他细节
- 反光设计，致敬 Nike 在蓝带体育公司时期打造的复古跑步鞋
- 天然皮革与织物组合鞋面，搭配翻毛皮覆面，柔软耐穿，增添复古韵味
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
