 
Nike Phoenix Waffle 女子厚底运动鞋 - 白色/白色/足球灰/多色

Nike Phoenix Waffle

女子厚底运动鞋

34% 折让

Nike Phoenix Waffle 女子运动鞋采用经典耐克勾设计，兼具舒适感受与闪耀魅力。华夫格外底经匠心改良，铸就出众抓地力，同时有助减轻鞋身重量；加高中底带来出众稳定性和足底的缓震性能，缔造顺畅舒适的迈步体验。


  • 显示颜色： 白色/白色/足球灰/多色
  • 款式： HQ3463-191

其他细节

  • 反光设计，致敬 Nike 在蓝带体育公司时期打造的复古跑步鞋
  • 天然皮革与织物组合鞋面，搭配翻毛皮覆面，柔软耐穿，增添复古韵味

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 白色/白色/足球灰/多色
  • 款式： HQ3463-191

