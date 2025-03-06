Nike Pico 5

幼童易穿脱运动鞋

¥329

Nike Pico 5 幼童易穿脱运动鞋无需系带，稳固贴合，抓地力出众。采用耐穿材料，搭配舒适缓震配置和可调节固定带，便于穿脱。

  • 显示颜色： 白金色/霜紫/深藏青/金属银
  • 款式： AR4161-009

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

28: 鞋内长 18.7

29.5: 鞋内长 19.9

31: 鞋内长 20.8

32: 鞋内长 21.6

33.5: 鞋内长 22.5

35: 鞋内长 23.3

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

更多信息

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