 
Nike Pinnacle Therma-FIT ADV 男子加绒拼接跑步上衣 - 黑

Nike Pinnacle

Therma-FIT ADV 男子加绒拼接跑步上衣

18% 折让

Nike Pinnacle Therma-FIT ADV 男子加绒拼接跑步上衣专为抵御寒冷天气而设计，保暖出色且不增加滞重感。大身采用柔软加绒面料，搭配精制弹性针织衣袖，缔造舒适感受。


  • 显示颜色：
  • 款式： HV2002-010

其他细节

  • Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖
  • 拇指孔设计，提升包覆效果，可在畅跑时稳固衣袖
  • 立体剪裁针织衣袖柔软非凡，富有弹性，带来自如运动体验
  • 腋下打孔设计，促进空气流通

产品细节

  • 领口拉链开襟设计
  • 背面饰有反光细节
  • 面料：100% 聚酯纤维。 拼接：100% 锦纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HV2002-010

