Nike Pinnacle
Therma-FIT ADV 男子加绒拼接跑步上衣
13% 折让
Nike Pinnacle Therma-FIT ADV 男子加绒拼接跑步上衣专为抵御寒冷天气而设计，保暖出色且不增加滞重感。大身采用柔软加绒面料，搭配精制弹性针织衣袖，缔造舒适感受。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV2002-010
其他细节
- Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖
- 拇指孔设计，提升包覆效果，可在畅跑时稳固衣袖
- 立体剪裁针织衣袖柔软非凡，富有弹性，带来自如运动体验
- 腋下打孔设计，促进空气流通
产品细节
- 领口拉链开襟设计
- 背面饰有反光细节
- 面料：100% 聚酯纤维。 拼接：100% 锦纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
