 
Nike Precision 8 MID 男子篮球鞋 - 黑/白色/冰蓝/黑

男子篮球鞋

黑/白色/冰蓝/黑
黑/黑/黑

穿上 Nike Precision 8 MID 男子篮球鞋，无论是近投还是远投，皆可轻松驾驭。该鞋款采用匠心设计，缔造非凡贴地感、舒适度和抓地力，助你上场出战，改变赛局。上脚战靴，准备就绪，势在必得。


  • 款式： IH1105-002

非凡舒适

鞋口和鞋舌上的柔软泡棉为脚踝及鞋面区域增添舒适感受。该鞋款巧妙平衡贴地感与舒适度，助你随心急转，尽情驰骋赛场。鞋面融入透气网眼设计，缔造出众包覆效果。

缓震出众，回弹十足

塑型泡棉中底质感柔软，支撑力出众，为赛场鏖战提供出众缓震性能。

稳稳抓地，畅动自如

人字形抓地底纹提供强劲抓地力，专为具备迅疾表现和出色切入能力的球员打造。外底橡胶向上延伸至鞋头，铸就出色抓地力，助你突破自我。

产品细节

  • 匠心覆面
  • 模压耐克勾标志
