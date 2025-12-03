Nike Precision 8 MID
男子篮球鞋
25% 折让
穿上 Nike Precision 8 MID 男子篮球鞋，无论是近投还是远投，皆可轻松驾驭。该鞋款采用匠心设计，缔造非凡贴地感、舒适度和抓地力，助你上场出战，改变赛局。上脚战靴，准备就绪，势在必得。
- 显示颜色： 黑/白色/冰蓝/黑
- 款式： IH1105-002
非凡舒适
鞋口和鞋舌上的柔软泡绵为脚踝及鞋面区域增添舒适感受。该鞋款巧妙平衡贴地感与舒适度，助你随心急转，尽情驰骋赛场。鞋面融入透气网眼设计，缔造出众包覆效果。
缓震出众，回弹十足
塑型泡绵中底质感柔软，支撑力出众，为赛场鏖战提供出众缓震性能。
稳稳抓地，畅动自如
人字形抓地底纹提供强劲抓地力，专为具备迅疾表现和出色切入能力的球员打造。外底橡胶向上延伸至鞋头，铸就出色抓地力，助你突破自我。
产品细节
- 匠心覆面
- 模压耐克勾标志
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
