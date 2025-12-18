Nike Premium 幼童羽绒夹克采用绗缝面料，经久耐穿；添加柔软非凡的鸭绒填充物，营造温暖舒适的穿着体验。 全长拉链开襟设计搭配按扣式挡风片，提供出众包覆效果；衣袖内置罗纹针织袖口，帮助锁住热量；按扣式翻盖口袋，便于安全存放现金、钥匙或手机等小物件。 弹性下摆，带来稳固贴合感；带帽檐风帽设计，舒适包覆。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

