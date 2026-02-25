Nike
Premium 男/女梭织夹克
¥1,199
售罄：
此配色当前无货
Nike Premium 男/女梭织夹克采用羊毛混纺面料，焕新演绎经典拉链开襟夹克，可作为叠搭外层，助你无惧冷天。 灯芯绒翻折衣领和耐用金属拉链头，为经典外观锦上添花。
- 显示颜色： 芝麻棕
- 款式： HQ4744-233
Nike Premium 男/女梭织夹克采用羊毛混纺面料，焕新演绎经典拉链开襟夹克，可作为叠搭外层，助你无惧冷天。 灯芯绒翻折衣领和耐用金属拉链头，为经典外观锦上添花。
其他细节
- 宽松版型，提升胸部和肩部的灵活性
- 拉链口袋，帮助安全存储物品
产品细节
- 衣领设有纽扣搭绊
- 弹性袖口和下摆
- 面料：54% 羊毛/46% 聚酯纤维。 口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
- 只可干洗
