 
Nike Premium 男/女梭织夹克 - 芝麻棕

Nike

Premium 男/女梭织夹克

¥1,199

售罄：

此配色当前无货

Nike Premium 男/女梭织夹克采用羊毛混纺面料，焕新演绎经典拉链开襟夹克，可作为叠搭外层，助你无惧冷天。 灯芯绒翻折衣领和耐用金属拉链头，为经典外观锦上添花。


  • 显示颜色： 芝麻棕
  • 款式： HQ4744-233

其他细节

  • 宽松版型，提升胸部和肩部的灵活性
  • 拉链口袋，帮助安全存储物品

产品细节

  • 衣领设有纽扣搭绊
  • 弹性袖口和下摆
  • 面料：54% 羊毛/46% 聚酯纤维。 口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
  • 只可干洗
尺寸与尺码

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
