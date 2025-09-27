Nike Primary
Nike Primary
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 顺滑针织面料，质感柔软
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 60% 棉/40% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
