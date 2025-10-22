Nike Primary Fleece
Dri-FIT 男子防晒速干圆领运动衫
29% 折让
Nike Primary Fleece Dri-FIT 男子防晒速干圆领运动衫质感柔软，可导湿速干，专为户外训练量身打造。 双面针织面料经久耐穿且富有弹性，结合紫外线防护设计，缔造舒适包覆效果。
- 显示颜色： 中灰
- 款式： HV8215-261
Nike Primary Fleece Dri-FIT 男子防晒速干圆领运动衫质感柔软，可导湿速干，专为户外训练量身打造。 双面针织面料经久耐穿且富有弹性，结合紫外线防护设计，缔造舒适包覆效果。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 腋下设有刺绣孔眼，提升透气效果
- 右侧拉链口袋空间充裕，可收纳大部分型号的手机
产品细节
- UPF 40+
- 紫外线防护
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护；若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 78% 聚酯纤维/22% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 中灰
- 款式： HV8215-261
