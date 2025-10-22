 
Nike Primary Fleece Dri-FIT 男子防晒速干圆领运动衫 - 中灰

Nike Primary Fleece Dri-FIT 男子防晒速干圆领运动衫质感柔软，可导湿速干，专为户外训练量身打造。 双面针织面料经久耐穿且富有弹性，结合紫外线防护设计，缔造舒适包覆效果。


  • 显示颜色： 中灰
  • 款式： HV8215-261

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 腋下设有刺绣孔眼，提升透气效果
  • 右侧拉链口袋空间充裕，可收纳大部分型号的手机

产品细节

  • UPF 40+
  • 紫外线防护
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护；若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 78% 聚酯纤维/22% 棉
  • 可机洗
