Nike Primary Fleece
Dri-FIT 男子防晒速干百搭圆领针织上衣防晒衣
31% 折让
Nike Primary Fleece Dri-FIT 男子防晒速干百搭圆领上衣质感柔软，可导湿速干，专为高强度训练量身打造。该上衣采用双面针织面料，内外皆具有顺滑质感，穿着舒适且不增加滞重感。匠心面料有助阻隔紫外线，助你畅享户外运动。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FZ0972-010
Nike Primary Fleece
31% 折让
Nike Primary Fleece Dri-FIT 男子防晒速干百搭圆领上衣质感柔软，可导湿速干，专为高强度训练量身打造。该上衣采用双面针织面料，内外皆具有顺滑质感，穿着舒适且不增加滞重感。匠心面料有助阻隔紫外线，助你畅享户外运动。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
灵活透气
腋下拼接设计，可有效提升灵活性。 刺绣孔眼，提升透气效果。
安心收纳
右侧设有隐藏式拉链口袋，可供收纳手机、钥匙和卡片。
其他细节
该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
产品细节
- UPF 40+
- 罗纹衣领、袖口和下摆
- 78% 聚酯纤维/22% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FZ0972-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。