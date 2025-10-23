Nike Primary Fleece
Dri-FIT 男子防晒速干运动长裤
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Primary Fleece Dri-FIT 男子防晒速干运动长裤采用顺滑双面针织面料，质感柔软，导湿速干。标准版型搭配锥形裤腿和弹性腰部，舒适贴合，随行而动。
- 显示颜色： 绿古色/绿古色
- 款式： FZ0976-338
随心百搭，日常佳选
双面针织面料，内外皆具顺滑质感。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
安心收纳
侧边拉链口袋，方便存放卡片、钥匙或手机等基本物品。
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳设计，打造个性化贴合体验
- 裤腿内侧平缝设计，可在运动时有效减少摩擦引起的不适感
- 该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护
- 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
产品细节
- UPF 40+
- 刺绣耐克勾勾标志
- 面料：78% 聚酯纤维/22% 棉。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
