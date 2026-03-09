 
Nike Primary N.A.C. 男子速干训练T恤 - 氢蓝/浅军械蓝

Nike Primary

N.A.C. 男子速干训练T恤

¥349
氢蓝/浅军械蓝
黑/暗烟灰
浅土褐/帆白

N.A.C. 时尚与实力并蓄，助力发挥出色运动表现，专为健身生活而设计。Nike Primary N.A.C. 男子速干训练T恤采用速干网眼布面料和腋下透气细节，柔软舒适，助你在训练中畅享干爽舒适。


  • 显示颜色： 氢蓝/浅军械蓝
  • 款式： IF2811-407

Nike Primary

¥349

N.A.C. 时尚与实力并蓄，助力发挥出色运动表现，专为健身生活而设计。Nike Primary N.A.C. 男子速干训练T恤采用速干网眼布面料和腋下透气细节，柔软舒适，助你在训练中畅享干爽舒适。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 腋下拼接设计，提升运动灵活性，助你畅动自如

产品细节

  • 52% 聚酯纤维/48% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 氢蓝/浅军械蓝
  • 款式： IF2811-407

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。