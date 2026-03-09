Nike Primary
N.A.C. 男子速干训练T恤
¥349
N.A.C. 时尚与实力并蓄，助力发挥出色运动表现，专为健身生活而设计。Nike Primary N.A.C. 男子速干训练T恤采用速干网眼布面料和腋下透气细节，柔软舒适，助你在训练中畅享干爽舒适。
- 显示颜色： 氢蓝/浅军械蓝
- 款式： IF2811-407
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 腋下拼接设计，提升运动灵活性，助你畅动自如
产品细节
- 52% 聚酯纤维/48% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
