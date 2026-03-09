 
Nike Primary NanoKnit Dri-FIT 男子速干百搭套头连帽衫防晒衣 - 黑/黑

Nike Primary NanoKnit

Dri-FIT 男子速干百搭套头连帽衫防晒衣

12% 折让

这款百搭连帽衫让你在训练中自如伸展，也能轻松应对日常生活。Nike Primary NanoKnit Dri-FIT 男子速干百搭套头连帽衫防晒衣采用弹性双面针织面料，质感柔软。我们将其与导湿速干技术和防紫外线功能相结合，使这款连帽衫成为运动佳选单品。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： II1305-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 正面袋鼠式口袋内置口袋，提供额外储物空间
  • 腋下刺绣孔眼提升透气性，帮助保持清爽
  • 改良衣袖设计，实现出色的伸展幅度
  • 低调缝线设计，提升穿着舒适感

产品细节

  • UPF 40+
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。连帽里料：75% 聚酯纤维/13% 棉/12% 粘纤
  • 可机洗
  • 本衣款能够为遮盖部位提供 UVA 及 UVB 紫外线保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： II1305-010

