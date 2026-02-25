Nike Primary NanoKnit
Dri-FIT 男子防晒速干百搭长袖上衣
22% 折让
这款百搭上衣让你在训练中自如伸展，也能轻松应对日常生活。Nike Primary NanoKnit Dri-FIT 男子防晒速干百搭长袖上衣采用弹性双面针织面料，柔软轻盈。我们将其与导湿速干技术和防紫外线功能相结合，使这款长袖上衣成为运动佳选单品。
- 显示颜色： 工作蓝/工作蓝
- 款式： II1303-486
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 腋下刺绣孔眼提升透气性，帮助保持清爽
- 改良衣袖设计，实现出色的伸展幅度
- 低调缝线设计，提升穿着舒适感
产品细节
- UPF 40+
- 刺绣耐克勾勾标志
- 90% 聚酯纤维/10% 氨纶
- 可机洗
- 本衣款能够为遮盖部位提供 UVA 及 UVB 紫外线保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
