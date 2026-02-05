Nike Primary NanoKnit
Dri-FIT 男子防晒速干百搭长裤
10% 折让
这条百搭长裤让你在训练中自如伸展，也能轻松应对日常生活。Nike Primary NanoKnit Dri-FIT 男子防晒速干百搭长裤采用弹性双面针织面料，质感柔软。我们将其与导湿速干技术和防紫外线功能相结合，使这条裤子成为运动佳选单品。
- 显示颜色： 浅军绿/中橄榄绿/调色/浅军绿
- 款式： II1307-320
Nike Primary NanoKnit
10% 折让
这条百搭长裤让你在训练中自如伸展，也能轻松应对日常生活。Nike Primary NanoKnit Dri-FIT 男子防晒速干百搭长裤采用弹性双面针织面料，质感柔软。我们将其与导湿速干技术和防紫外线功能相结合，使这条裤子成为运动佳选单品。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 侧边拉链口袋，提供安全储物空间
产品细节
- UPF 40+
- 刺绣耐克勾勾标志
- 90% 聚酯纤维/10% 氨纶
- 可机洗
- 本衣款能够为遮盖部位提供 UVA 及 UVB 紫外线保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 显示颜色： 浅军绿/中橄榄绿/调色/浅军绿
- 款式： II1307-320
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。