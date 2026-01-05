 
Nike Primary Therma-FIT 男子百搭薄绒圆领上衣 - 海藻绿/海藻绿

Nike Primary

Therma-FIT 男子百搭薄绒圆领上衣

25% 折让
海藻绿/海藻绿
黑/黑
暗队红/暗队红

Nike Primary Therma-FIT 男子百搭薄绒圆领上衣专为冷天打造，采用柔软纹理面料，内里轻微加绒，结合 Nike Therma-FIT 技术，无论是健身日还是休闲日，皆可助你保持温暖。


  • 显示颜色： 海藻绿/海藻绿
  • 款式： HV3806-390

Nike Primary

25% 折让

Nike Primary Therma-FIT 男子百搭薄绒圆领上衣专为冷天打造，采用柔软纹理面料，内里轻微加绒，结合 Nike Therma-FIT 技术，无论是健身日还是休闲日，皆可助你保持温暖。

出众保暖

Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。

产品细节

  • 罗纹衣领、袖口和下摆
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 腋下刺绣孔眼
  • 面料：100% 聚酯纤维。罗纹拼接：83% 聚酯纤维/15% 棉/2% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 海藻绿/海藻绿
  • 款式： HV3806-390

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。