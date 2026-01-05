Nike Primary
Therma-FIT 男子百搭薄绒圆领上衣
25% 折让
Nike Primary Therma-FIT 男子百搭薄绒圆领上衣专为冷天打造，采用柔软纹理面料，内里轻微加绒，结合 Nike Therma-FIT 技术，无论是健身日还是休闲日，皆可助你保持温暖。
- 显示颜色： 海藻绿/海藻绿
- 款式： HV3806-390
Nike Primary
25% 折让
Nike Primary Therma-FIT 男子百搭薄绒圆领上衣专为冷天打造，采用柔软纹理面料，内里轻微加绒，结合 Nike Therma-FIT 技术，无论是健身日还是休闲日，皆可助你保持温暖。
出众保暖
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。
产品细节
- 罗纹衣领、袖口和下摆
- 刺绣耐克勾勾标志
- 腋下刺绣孔眼
- 面料：100% 聚酯纤维。罗纹拼接：83% 聚酯纤维/15% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 海藻绿/海藻绿
- 款式： HV3806-390
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。