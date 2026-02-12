Nike Primary
Therma-FIT 男子薄绒全长拉链开襟连帽衫
27% 折让
穿上 Nike Primary Therma-FIT 男子薄绒全长拉链开襟连帽衫，助你在冷天训练中火力全开。纹理面料，内里轻微加绒，搭配保暖技术，令你无惧冷天，畅练不止。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IF2866-010
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 罗纹袖口和下摆，可在运动时稳固衣身
产品细节
- 全长拉链开襟设计
- 侧边拉链口袋
- 刺绣耐克勾勾标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
