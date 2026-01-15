Nike Pro
女子平整缝线速干训练高腰塑形九分紧身裤
¥449
关键区域融入罗纹设计，塑就塑身效果，上身就显线条。Nike Pro 女子平整缝线速干训练高腰塑形九分紧身裤采用导湿速干的柔软面料，质感轻盈且富有弹性，让你在训练升温之际保持舒适。
- 显示颜色： 浅品红
- 款式： IF1209-503
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性宽版腰部设计，带来顺滑贴合感受与利落外观
- 柔软弹性面料融入匠心排布的罗纹区域，打造塑形效果
产品细节
- 腰部饰有 NIKE PRO 字标
- 大身整体成分：47% 聚酯纤维/38% 锦纶/15% 氨纶
- 可机洗
