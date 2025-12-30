Nike Pro
女子速干低强度支撑衬垫训练内衣
¥299
Nike Pro 女子速干低强度支撑衬垫训练内衣质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，让你在训练升温之际保持舒适。关键区域融入罗纹设计，塑就塑身效果；低强度支撑设计，提供柔和支撑效果，塑就自如运动体验，适合低强度训练。
- 显示颜色： 暗烟灰
- 款式： IB9844-070
Nike Pro
¥299
Nike Pro 女子速干低强度支撑衬垫训练内衣质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，让你在训练升温之际保持舒适。关键区域融入罗纹设计，塑就塑身效果；低强度支撑设计，提供柔和支撑效果，塑就自如运动体验，适合低强度训练。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 低强度支撑设计，提供柔和支撑效果，塑就自如运动体验，适合低强度训练，缔造舒适的日常穿着感受
- 可拆卸胸垫，便于自行调节包覆效果
- 柔软弹性面料融入匠心排布的罗纹区域，打造塑形效果
产品细节
- 两侧搭配罗纹设计
- 胸带饰有 NIKE PRO 字标
- 大身整体：47% 聚酯纤维/42% 锦纶/11% 氨纶。下摆：51% 聚酯纤维/28% 锦纶/21% 氨纶。里料：54% 锦纶/30% 聚酯纤维/16% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 暗烟灰
- 款式： IB9844-070
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。