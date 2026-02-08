 
Nike Pro 女子速干全长拉链开襟紧身训练上衣 - 宝石蓝

Nike Pro

女子速干全长拉链开襟紧身训练上衣

¥499
宝石蓝
暗烟灰
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Pro 女子速干全长拉链开襟紧身训练上衣采用略微短款剪裁，为你的训练造型增添一抹利落风范。柔软弹性面料采用导湿速干技术，助你保持干爽舒适。紧身版型结合全长拉链开襟设计，在健身房内外皆可打造百搭风格。


  • 显示颜色： 宝石蓝
  • 款式： IO4467-570

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 柔软弹性面料融入匠心排布的罗纹区域，打造塑形效果

产品细节

  • 略微裁短设计
  • 全长拉链开襟设计
  • 大身整体成分：45% 聚酯纤维/42% 锦纶/13% 氨纶
  • 可机洗
