Nike Pro
女子速干全长拉链开襟紧身训练上衣
¥499
Nike Pro 女子速干全长拉链开襟紧身训练上衣采用略微短款剪裁，为你的训练造型增添一抹利落风范。柔软弹性面料采用导湿速干技术，助你保持干爽舒适。紧身版型结合全长拉链开襟设计，在健身房内外皆可打造百搭风格。
- 显示颜色： 宝石蓝
- 款式： IO4467-570
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 柔软弹性面料融入匠心排布的罗纹区域，打造塑形效果
产品细节
- 略微裁短设计
- 全长拉链开襟设计
- 大身整体成分：45% 聚酯纤维/42% 锦纶/13% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
