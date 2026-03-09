Nike Pro
女子速干半长拉链开襟训练上衣
11% 折让
穿上这款宽松的 Nike Pro 女子速干半长拉链开襟训练上衣，尽情热身和锻炼。采用顺滑针织面料，富有结构感。半长拉链开襟和高领设计，可供自主调节造型，帮助保持舒适感受。
- 显示颜色： 淡象牙白
- 款式： IQ3947-110
Nike Pro
11% 折让
穿上这款宽松的 Nike Pro 女子速干半长拉链开襟训练上衣，尽情热身和锻炼。采用顺滑针织面料，富有结构感。半长拉链开襟和高领设计，可供自主调节造型，帮助保持舒适感受。
其他细节
- 自信无畏，驾驭一切Nike Pro 有紧身裤、上衣等多种单品任你挑选，助你升级衣橱格调，洋溢出众风采
- 下摆搭配抽绳设计，可收紧贴合，亦可宽松穿搭
产品细节
- 内置弹性罗纹袖口
- 拉链袋鼠式口袋
- 面料/里料拼接：93% 聚酯纤维/7% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 淡象牙白
- 款式： IQ3947-110
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。