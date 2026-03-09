 
Nike Pro 女子速干半长拉链开襟训练上衣 - 淡象牙白

Nike Pro

女子速干半长拉链开襟训练上衣

穿上这款宽松的 Nike Pro 女子速干半长拉链开襟训练上衣，尽情热身和锻炼。采用顺滑针织面料，富有结构感。半长拉链开襟和高领设计，可供自主调节造型，帮助保持舒适感受。


  • 显示颜色： 淡象牙白
  • 款式： IQ3947-110

其他细节

  • 自信无畏，驾驭一切Nike Pro 有紧身裤、上衣等多种单品任你挑选，助你升级衣橱格调，洋溢出众风采
  • 下摆搭配抽绳设计，可收紧贴合，亦可宽松穿搭

产品细节

  • 内置弹性罗纹袖口
  • 拉链袋鼠式口袋
  • 面料/里料拼接：93% 聚酯纤维/7% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
