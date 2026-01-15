Nike Pro
女子速干训练短裤
¥249
Nike Pro 女子速干训练短裤用弹性顺滑面料制成，富有支撑力，搭载导湿速干技术，助你在训练时保持干爽舒适。此外，该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： CZ9860-010
Nike Pro
弹性支撑
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
- 宽版弹性中腰，为核心部位提供有力支撑
产品细节
- 紧身版型，出众贴身
- 面料：聚酯纤维/氨纶。腰头部分：锦纶/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
尺寸与尺码
- Mid-rise waistband is tilted up in back for a natural fit and coverage while you bend and stretch
- 尺码表
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
