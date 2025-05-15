 

Nike Pro

男子速干训练紧身裤

¥279¥32915% 折让

Nike Pro 男子速干训练紧身裤采用柔软弹性法式毛圈面料，结合关键区域透气网眼拼接设计，助你轻松驾驭不同训练。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FB7962-010

Nike Pro

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Nike Pro 男子速干训练紧身裤采用柔软弹性法式毛圈面料，结合关键区域透气网眼拼接设计，助你轻松驾驭不同训练。

畅享干爽

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。

助力畅动

法式毛圈面料，穿着舒适。

透气感受

胯下和后腰下方采用网眼拼接设计，有效提升透气性，为关键区域营造舒爽感受。

其他细节

  • 侧边口袋有便于存放卡片或钥匙等小物件
  • 柔软弹性腰部设计，舒适贴合

产品细节

  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。网眼布：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FB7962-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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