Nike Pro
男子速干训练紧身裤
¥279¥32915% 折让
Nike Pro 男子速干训练紧身裤采用柔软弹性法式毛圈面料，结合关键区域透气网眼拼接设计，助你轻松驾驭不同训练。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FB7962-010
Nike Pro
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Nike Pro 男子速干训练紧身裤采用柔软弹性法式毛圈面料，结合关键区域透气网眼拼接设计，助你轻松驾驭不同训练。
畅享干爽
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。
助力畅动
法式毛圈面料，穿着舒适。
透气感受
胯下和后腰下方采用网眼拼接设计，有效提升透气性，为关键区域营造舒爽感受。
其他细节
- 侧边口袋有便于存放卡片或钥匙等小物件
- 柔软弹性腰部设计，舒适贴合
产品细节
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。网眼布：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FB7962-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。