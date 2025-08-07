Nike Pro
速干训练脚踝护套（1 只）
11% 折让
穿上 Nike Pro 速干训练脚踝护套（1 只），轻盈非凡且紧密贴合，提供出色支撑。采用 Dri-FIT 技术，帮助保持干爽，令你畅享舒适感受。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DA6929-010
Nike Pro
训练佳选
其他细节
- Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
- 耐用材料塑就出众弹力
- 匠心设计，便于穿脱
产品细节
- 不含乳胶
- 材质：47% 氯丁橡胶/43% 聚酯纤维/10% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
