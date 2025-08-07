 
Nike Pro 速干训练脚踝护套（1 只） - 黑/白色

Nike Pro

速干训练脚踝护套（1 只）

11% 折让

穿上 Nike Pro 速干训练脚踝护套（1 只），轻盈非凡且紧密贴合，提供出色支撑。采用 Dri-FIT 技术，帮助保持干爽，令你畅享舒适感受。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DA6929-010

Nike Pro

11% 折让

训练佳选

穿上 Nike Pro 速干训练脚踝护套（1 只），轻盈非凡且紧密贴合，提供出色支撑。采用 Dri-FIT 技术，帮助保持干爽，令你畅享舒适感受。

其他细节

  • Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
  • 耐用材料塑就出众弹力
  • 匠心设计，便于穿脱

产品细节

  • 不含乳胶
  • 材质：47% 氯丁橡胶/43% 聚酯纤维/10% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DA6929-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。