Nike Pro
速干训练针织膝盖护套（1 只）
24% 折让
Nike Pro 速干训练针织膝盖护套（1 只）采用四向弹性材料，塑就贴合感，并搭载导湿速干技术，帮助保持干爽舒适，为你营造出众支撑感受。针织弹性区域和泡绵衬垫，为关键部位打造理想体验，助你专注训练。
- 显示颜色： 黑/煤黑/白色
- 款式： DA6934-010
舒适支撑
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
- 四向弹性材料结合套穿式设计，轻松实现理想贴合效果
- 泡绵衬垫为关键部位营造出众支撑感
- 弹性针织区域，助你畅动自如
产品细节
- 单个出售
- 材质：63% 锦纶/31% 二烯类弹性纤维/4% 乙烯基醋纤/2% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
